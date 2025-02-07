В Україні планують змінити правила військової служби: що відомо
Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
Що зміниться:
- Кар’єра після війни - військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років.
- Ротації - військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду.
- Нові правила контрактів - упорядкують систему підписання та продовження контрактів.
- Нові види служби - додаються базова військова служба та служба резервістів.
- Строкової служби більше не буде - цей формат скасовують.
"Ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", - зазначив Гончаренко.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Перед цим Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають порядок призову. Зокрема, постановою № 560 визначені повноваження органів влади та порядок мобілізації.
Тоді ж Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації військовозобов'язаних у державних органах, на критично важливих підприємствах для ЗСУ, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Також у грудні Кабінет міністрів вніс зміни до порядку мобілізації в Україні. Зокрема, вони стосуються надання відстрочки та зміни даних у додатку "Резерв+".
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