В Україні планують змінити правила військової служби: що відомо

Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", - зазначив Гончаренко.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Перед цим Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають порядок призову. Зокрема, постановою № 560 визначені повноваження органів влади та порядок мобілізації.

Тоді ж Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації військовозобов'язаних у державних органах, на критично важливих підприємствах для ЗСУ, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Також у грудні Кабінет міністрів вніс зміни до порядку мобілізації в Україні. Зокрема, вони стосуються надання відстрочки та зміни даних у додатку "Резерв+".



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