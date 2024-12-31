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Уряд ухвалив важливі зміни до порядку мобілізації, - нардеп

Україна, Вівторок 31 грудня 2024 15:34
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Уряд ухвалив важливі зміни до порядку мобілізації, - нардеп Фото: уряд змінив порядок мобілізації в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку мобілізації в Україні. Зокрема, вони стосуються надання відстрочки та зміни даних у додатку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Олексія Гончаренка, який має доступ до рішень уряду.

За його інформацією, уряд дозволив надання автоматичної відстрочки через "Резерв+" за запитом та її автоматичне скасування на підставі даних, отриманих шляхом електронної інформаційної взаємодії.

Крім того, додана можливість повідомляти про зміну персональних даних не виключно особисто, а і шляхом внесення інформації через "Резерв+", розповів депутат.

Також Кабмін встановив, що підозрювані/обвинувачувані які не тримаються під вартою зобов’язані зʼявлятися в ТЦК для мобілізації.

"Нарешті від близьких родичів без вісті зниклих не будуть вимагати рішення суду. Достатньо або сповіщення, або витягу з наказу по частині, або витягу з Реєстру", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Перед цим Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають порядок призову. Зокрема, постановою № 560 визначені повноваження органів влади та порядок мобілізації.

Тоді ж Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації військовозобов'язаних у державних органах, на критично важливих підприємствах для ЗСУ, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

До цих постанов уряду неодноразово вносилися зміни.

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