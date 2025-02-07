В Украине планируют изменить правила военной службы: что известно

Кабинет министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"Эти изменения - часть большой реформы стандартов НАТО. Но многие из них заработают только после войны", - отметил Гончаренко.

Мобилизация в Украине

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Перед этим Кабмин принял ряд постановлений, которые определяют порядок призыва. В частности, постановлением № 560 определены полномочия органов власти и порядок мобилизации.

Тогда же Кабинет министров обновил правила бронирования от мобилизации военнообязанных в государственных органах, на критически важных предприятиях для ВСУ, функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Также в декабре Кабинет министров внес изменения в порядок мобилизации в Украине. В частности, они касаются предоставления отсрочки и изменения данных в приложении "Резерв+".



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