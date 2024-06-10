Бронь від мобілізації по-новому. Як Кабмін змінив правила та які квоти на професії

Минулого тижня Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації. Зокрема, з'явилися нові вимоги до роботодавців, працівників, а також онлайн-процедура через портал "Дія".

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Постанова № 560 від 7 червня 2024 року вносить зміни до порядку, що стосується бронювання працівників або службовців.

Мова про військовозобов'язаних у державних органах, на критично важливих підприємствах для Збройних сил України, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, а також у міжнародних та неурядових організаціях та установах (спецустанови ООН, міжнародні судові органи тощо).

Заброньовані отримують відстрочку від мобілізації незалежно від віку, військового звання та військово-облікової спеціальності. До цього обговорювалося, чи можна бронювати осіб із дефіцитними ВОС. Також уточнюється, що не можуть бути заброньовані ті, хто згідно із законом не підлягає мобілізації.

Загалом основні новації стосуються лімітів на кількість заброньованих працівників, обов'язкових для бронювання категорій, термінів, критеріїв визначення підприємств критично важливими та процедури бронювання через "Дію".

Які ліміти на бронювання військовозобов'язаних

Кількість заброньованих у державних органах не може перевищувати 50% кількості військовозобов'язаних станом на 18 травня 2024 року. У разі збільшення кількості військовозобов'язаних працівників - станом на дату надання списків.

На період воєнного стану може бути заброньовано не більше двох помічників на кожного народного депутата, які оформлені трудовим договором на постійній основі та прикріплені для кадрового та фінансового обслуговування за Апаратом Верховної ради.

Ті, хто працюють або проходять службу в державних органах, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування можуть бути заброньовані в обсягах не більше 50%.

Як і працівники виконавчої служби, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, військовозобов'язані у судах на посадах категорій "Б" та "В", в органах місцевої влади (за винятком керівників).

Вимога в 50% поширюється на працівників поліції та ДСНС, але обсяги можуть бути вищими за окремим рішенням міністра оборони на підставі звернення міністра внутрішніх справ.

Кого забронюють на 100%

Бронюванню підлягають всі військовозобов'язані, які займають посади:

державної служби категорії "А"

штатних працівників патронатних служб державних органів (юрисдикція на всю територію України)

керівників обласних, районних та міських державних (військових) адміністрацій

державної служби категорії "Б" (якщо тимчасово покладено на виконання обов'язків з вакантної посади держслужби категорії "А")

100%-у бронюванню підлягають всі військовозобов'язані в судах, Конституційному суді, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації на посадах держслужби категорії "А" та патронатній службі державних органів.

Також бронюванню підлягають усі військовозобов'язані на посадах голів обласних, районних, районних міських рад, сільських, селищних та міських голів.

Крім того, забронювати можуть усіх:

кінцевих бенефіціарів критично важливих підприємств

членів наглядових рад компаній, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. При цьому вартість активів або розмір чистого доходу має перевищувати 200 млн гривень

членів наглядової ради компаній особливо важливих для економіки. Вартість активів має перевищувати 2 млрд гривень або чистий річний дохід понад 1,5 млрд гривень

протезистів-ортозистів, техніків-протезистів, інженерів та механіків протезно-ортопедичних виробів за умови виконання не менше 50% норми робочого часу за останні три місяці

Ліміти на кількість заброньованих не застосовуються щодо підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та їх підрядників.

Те саме стосується підприємств, які виробляють, ремонтують та встановлюють газопоршневі та газотурбінні установки, зокрема когенераційні, блочно-модульні котельні, дизельні/бензинові та газові генератори, а також пов'язані з ними мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузли.

Може бути заброньовано 100% технічних працівників у складі аварійно-відновлювальних бригад підприємств-постачальників електронних комунікаційних послуг, їх підрядників, які здійснюють технічне обслуговування та відновлення мереж у період знеструмлень. Поширюється на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Києва.

Сюди ж відносяться підприємства, що виконують функції технічного адміністратора порталу "Дія", роботи з будівництва фортифікацій, а також ті, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі (ОПК).

Крім того, можуть забронювати 100% працівників спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ України, представництв міжнародних організацій та донорських установ, Червоного Хреста та українських гуманітарних організацій, які є критично важливими для економіки та життєдіяльності населення.

Також бронюються всі військовозобов'язані установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів. спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Скільки діє відстрочка для заброньованих

Термін дії відстрочки від мобілізації для заброньованих не може перевищувати терміни мобілізації (для військовозобов'язаних з органів влади) та строки дії контракту на постачання товарів, виконання робіт та виконання послуг (для військовозобов'язаних на підприємствах, які забезпечують потреби Збройних сил та інших військових формувань).

Військовозобов'язані на критично важливих для економіки підприємствах, установ та організацій бронюються на строк до 12 місяців з колишніх 6 місяців.

Для працівників міжнародних організацій відстрочка діє не більше терміну договору (контракту) чи терміну, на який вони призначені.

Як будуть оформляти, підтверджувати та анулювати бронь

Як і раніше, бронювання оформляється рішенням Мінекономіки за списками, погодженими з Міноборони. Якщо військовозобов'язані стоять на обліку в СБУ чи органах розвідки, списки погоджують ці відомства.

Державні органи подають списки до Міноборони (СБУ чи розвідку), як і органи місцевого самоврядування. Критично важливі для забезпечення військових потреб підприємства - до Міноборони або Мінстратегпрому. Критично важливі для економіки та життєдіяльності населення, банки та інші установи - до центрального органу виконавчої влади, Нацбанку або відповідної державної (військової) адміністрації, які ухвалили рішення про віднесення таких підприємств до критично важливих.

Потім проводиться перевірка списків, наданих обґрунтувань, дотримання вимог щодо кількості військовозобов'язаних для броні. Після чого у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання подаються списки до Міноборони (СБУ та розвідки). Які погоджують їх протягом трохи більше 10 робочих днів. Потім - погодження в Мінекономіки у строк не більше 5 робочих днів.

Мінекономіки направляє рішення органам, які надали списки, а Міноборони доводить його до відповідних територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Наявність броні підтверджується витягом з рішення Мінекономіки, який надається військовозобов'язаному органом державної влади, місцевого самоврядування чи підприємством. Витяг видається під розпис.

Роботодавці у п'ятиденний термін після видачі виписки надсилають повідомлення про бронювання до ТЦК, де військовозобов'язаний стоїть на обліку. Після цього працівник зараховується на спеціальний військовий облік.

Відстрочка від мобілізації залишається дійсною, якщо працівника переводять або звільняють з наступним призначенням у того ж роботодавця. У такому разі повідомлення надсилається до ТЦК, а військовозобов'язаному видається новий витяг.

Відстрочка анулюється у кількох випадках:

закінчення терміну

завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт та послуг для ЗСУ та військових формувань

позбавлення підприємства статусу критично важливого

ліквідації державного органу чи підприємства, де працює військовозобов'язаний

звільнення військовозобов'язаного або тимчасове припинення трудового договору

надання відстрочки з інших причин

припинення договору (контракту) або закінчення строку призначення - для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ

Як бронюватимуть через "Дію"

Постанова №650 запускає механізм онлайн-бронювання через портал "Дія". Проте Міністерство економіки ще має сформувати єдиний список, до якого будуть включені відповідні роботодавці.

Списки на бронювання через "Дію" подаватимуться державними органами та підприємствами, включеними до єдиного списку. Вони формуються після проходження ідентифікації, тобто через авторизацію з використанням електронного підпису.

"Дія" отримає дані про загальну кількість військовозобов'язаних у такій юридичній особі, а також про кількість військовозобов'язаних з відстрочкою та переведених на спеціальний військовий облік. Після перевірки таких працівників автоматично переведуть на спецоблік терміном дії відстрочки від мобілізації. З моменту переведення вони вважаються заброньованими.

Водночас військовозобов'язаний не зможе бути заброньований через "Дію":

якщо його немає в Реєстрі військовозобов'язаних ("Оберіг")

якщо у Реєстрі військовозобов'язаних немає відомостей про те, що той офіційно працевлаштований

Потім працівник зможе замовити витяг про бронювання через портал "Дія", щоб підтвердити відстрочку. Підпис чи печатка не проставляється, але витяг матиме унікальний QR-код.

Паралельно з бронюванням через "Дію" буде діяти і звичайний "паперовий порядок".

Що відомо про критерії для критичних підприємств

Кабінет міністрів також вніс зміни до відповідного порядку. Для критично важливих підприємств визначено 7 критеріїв:

сума податків, зборів, платежів до бюджетів (крім митних платежів) та сума сплаченого ЄСВ протягом податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро

сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів та позичок) за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро

підприємство має статус стратегічно важливого відповідно до Переліку №83

має важливе значення для економіки чи забезпечення потреб територіальної громади

немає заборгованості зі сплати ЄСВ

розмір середньої заробітної плати за останній календарний квартал становить не менше середньої зарплати в регіоні за четвертий квартал 2021 року

резидентство у "Дія Сіті"

Крім того, до критично важливих віднесли низку підприємств, установ та організацій зі специфічними функціями. Зокрема, у протезно-ортопедичній галузі, а також у сфері розроблення, виробництва, ремонту та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів.

Статус критично важливого підприємства підтверджується не рідше одного разу на рік.