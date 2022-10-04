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В Україні планують утворити військове кладовище

Фото: В Україні планують створити військове кладовище (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 04 жовтня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення військового кладовища в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Надано дозвіл Міністерству у справах ветеранів утворити у сфері його управління державну установу "Національне військове меморіальне кладовище", - йдеться у повідомленні.

Мельничук повідомив, що урядом було надано доручення Мінветеранів у двомісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення діяльності вказаної державної установи.

Нагадаємо, що у Києві поруч з урочищем Бабин Яр з'явиться військове кладовище, на якому ховатимуть загиблих захисників України.

Наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

Вже у вересні у Пентагоні заявили, що за шість місяців повномасштабної війни Росії проти України наша держава втратила десятки тисяч своїх захисників загиблими та пораненими.

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