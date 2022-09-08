В Пентагоне посчитали потери Украины в войне с Россией

За шесть месяцев полномасштабной войны России против Украины наша страна потеряла десятки тысяч своих защитников погибшими и ранеными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе встречи министров обороны на авиабазе "Рамштайн".

"За эти шесть месяцев украинцы выстояли грубое нападение на их столицу. Претерпели много ракетных и артиллерийских обстрелов, понесли десятки тысяч потерь среди военных погибшими и ранеными, очень много гражданского населения погибло во время российских атак", - сказал он.

Также Милли отметил, что почти 15 млн украинцев были вынуждены покинуть страну.