В Пентагоне посчитали потери Украины в войне с Россией
За шесть месяцев полномасштабной войны России против Украины наша страна потеряла десятки тысяч своих защитников погибшими и ранеными.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе встречи министров обороны на авиабазе "Рамштайн".
"За эти шесть месяцев украинцы выстояли грубое нападение на их столицу. Претерпели много ракетных и артиллерийских обстрелов, понесли десятки тысяч потерь среди военных погибшими и ранеными, очень много гражданского населения погибло во время российских атак", - сказал он.
Также Милли отметил, что почти 15 млн украинцев были вынуждены покинуть страну.
Как сообщалось ранее, украинские военные поразили уже более 400 целей с РСЗО HIMARS.
Также в Пентагоне отметили, что ВСУ имеют определенные успехи на юге и перебирают на себя инициативу.
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