Киев готовится открыть военное кладбище рядом с Бабьим Яром
В Киеве рядом с урочищем Бабий Яр появится военное кладбище, на котором будут хоронить погибших защитников Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.
"Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте - рядом с урочищем Бабий Яр", - отметил он.
Отметим, во время немецкой оккупации Киева во Второй мировой войне в Бабьем Яру расстреляли свыше 150 000 евреев, ромов и военнопленных.
Напомним, 1 марта 2022 года Бабий Яр попал под российский ракетный удар. Инцидент вызвал возмущение у Израиля.
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