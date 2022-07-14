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Киев готовится открыть военное кладбище рядом с Бабьим Яром

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Киев, Четверг 14 июля 2022 17:15
Киев готовится открыть военное кладбище рядом с Бабьим Яром Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Киеве рядом с урочищем Бабий Яр появится военное кладбище, на котором будут хоронить погибших защитников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.

"Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте - рядом с урочищем Бабий Яр", - отметил он.

Отметим, во время немецкой оккупации Киева во Второй мировой войне в Бабьем Яру расстреляли свыше 150 000 евреев, ромов и военнопленных.

Напомним, 1 марта 2022 года Бабий Яр попал под российский ракетный удар. Инцидент вызвал возмущение у Израиля.

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Киев Бабий Яр
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