Киев готовится открыть военное кладбище рядом с Бабьим Яром

В Киеве рядом с урочищем Бабий Яр появится военное кладбище, на котором будут хоронить погибших защитников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.

"Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте - рядом с урочищем Бабий Яр", - отметил он.

Отметим, во время немецкой оккупации Киева во Второй мировой войне в Бабьем Яру расстреляли свыше 150 000 евреев, ромов и военнопленных.