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В Украине планируют образовать военное кладбище

Фото: В Украине планируют создать военное кладбище (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 04 октября, Кабинет министров Украины принял решение о создании военного кладбища в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Дано разрешение Министерству по делам ветеранов образовать в сфере его управления государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище", - говорится в сообщении.

Мельничук сообщил, что правительством было предоставлено поручение Минветеранов в двухмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения деятельности указанного государственного учреждения.

Напомним, что в Киеве рядом с урочищем Бабий Яр появится военное кладбище, на котором будут хоронить погибших защитников Украины.

В конце августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабной войны России погибли около 9 тысяч украинских военнослужащих.

Уже в сентябре в Пентагоне заявили, что за шесть месяцев полномасштабной войны России против Украины наше государство потеряло десятки тысяч своих защитников погибшими и ранеными.

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