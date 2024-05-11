В Україні планують підвищити тарифи на електроенергію, - Міненерго

"З 22 березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші енергетичні об'єкти. На сьогоднішній день вже втрачено більше ніж вісім гігаватів. Це величезний об'єм генеруючих потужностей, значно пошкоджені також об'єкти системи передачі. І зараз просто нелюдських зусиль нам вартує те, щоб утримувати систему в стабільній роботі", - заявила вона.

За її словами, підготовка до наступного опалювального сезону - це ще один великий виклик.

"Ми зараз активно готуємося, активно розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться", - додала Гринчук.