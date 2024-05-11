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В Украине планируют повысить тарифы на электроэнергию, - Минэнерго

Фото: заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук (merp.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Министерство энергетики Украины не исключает, что тарифы на электроэнергию будут повышены.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"С 22 марта россияне массированно атакуют и очень прицельно наши энергетические объекты. На сегодняшний день уже потеряно более восьми гигаватт. Это огромный объем генерирующих мощностей, значительно повреждены также объекты системы передачи. И сейчас просто нечеловеческих усилий нам стоит то, чтобы удерживать систему в стабильной работе", - заявила она.

По ее словам, подготовка к следующему отопительному сезону - это еще один большой вызов.

"Мы сейчас активно готовимся, активно рассчитываем, в том числе те ресурсы, на которые мы можем полагаться в подготовке к следующему отопительному сезону. И очевидно, что незначительное повышение тарифа все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято. Продолжаются дискуссии, расчеты, но скорее всего это произойдет", - добавила Гринчук. 

Тарифы на электроэнергию

Кабинет Министров Украины продлил действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч до 31 мая 2024 года.

Напомним, что с 1 июня 2023 года тариф на электроэнергию для населения был вынужден вырасти с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Этот льготный тариф касается только электроэнергии. На другие услуги, как газ, горячая вода и отопление, действует мораторий на повышение цен, введенный в связи с войной в Украине.

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