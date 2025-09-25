В Україні не підвищуватимуть тарифи на газ та опалення: що відомо

За словами заступниці міського голови Одеси Ганни Позднякової, в Україні з 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло для побутових споживачів, встановлений Законом України та постановою Кабміну на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

Наразі очікуються зміни до двох постанов Кабміну, які мають визначити ціну на газ для розподіленої генерації та дозволити розпочати укладання угод на закупівлю газу з "Нафтогаз Трейдинг". Питання про укладення угоди між КП "ТМО" та ГК "Нафтогаз Трейдинг" буде винесено на сесію міської ради.