В Україні піднімуть максимальну ціну на електроенергію для бізнесу

Підвищення тарифів на електроенергію в Україні

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Міністерство енергетики України не виключає, що тарифи на електроенергію буде підвищено. На такий крок доведеться піти через масовані атаки росіян на українські енергооб'єкти.

За словами джерел РБК-Україна на енергетичному ринку, підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні може бути дещо вищим, ніж очікувалося.

Водночас, як повідомили в Міненерго, рішення про підвищення тарифів на світло ще не прийнято.

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