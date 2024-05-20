В Украине поднимут максимальную цену на электроэнергию для бизнеса

Повышение тарифов на электроэнергию в Украине

Напомним, недавно сообщалось, что Министерство энергетики Украины не исключает, что тарифы на электроэнергию будут повышены. На такой шаг придется пойти из-за массированных атак россиян на украинские энергообъекты.

По словам источников РБК-Украина на энергетическом рынке, повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может быть несколько выше, чем ожидалось.

В то же время, как сообщили в Минэнерго, решение о повышении тарифов на свет еще не принято.

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