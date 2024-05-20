В Украине поднимут максимальную цену на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила максимальные предельные цены на электроэнергию для бизнеса, чтобы увеличить объем импорта в ночное время.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в принятом решении во время заседания комиссии 20 мая.
Как отмечаеся новые цены начнут действовать с 1 июня.
На рынке на сутки заранее установлены следующие максимальные предельные цены:
Минимальная граничная цена остается на уровне 10 грн/МВт-час.
На балансирующем рынке:
Представитель компании "Центрэнерго" на заседании комиссии заявил, что повышение предельных цен позволит сбалансировать рынок электроэнергии.
По мнению представителя компании "Донбассэнерго", решение НКРЭКУ позволит увеличить импорт до 1,7 ГВт не только вечером, но и ночью.
Отметим, в ночное время в Украине наблюдается снижение импорта электроэнергии, поскольку из-за действующих ограничений цены на нее импорт оказывается нерентабельным. За неимением электроэнергии ночью происходили отключения промышленных и бытовых потребителей.
Напомним, недавно сообщалось, что Министерство энергетики Украины не исключает, что тарифы на электроэнергию будут повышены. На такой шаг придется пойти из-за массированных атак россиян на украинские энергообъекты.
По словам источников РБК-Украина на энергетическом рынке, повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может быть несколько выше, чем ожидалось.
В то же время, как сообщили в Минэнерго, решение о повышении тарифов на свет еще не принято.
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