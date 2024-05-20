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В Украине поднимут максимальную цену на электроэнергию для бизнеса

Фото: в Украине поднимут максимальную цену на электроэнергию (if.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Юрий Дощатов

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила максимальные предельные цены на электроэнергию для бизнеса, чтобы увеличить объем импорта в ночное время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в принятом решении во время заседания комиссии 20 мая.

Как отмечаеся новые цены начнут действовать с 1 июня.

На рынке на сутки заранее установлены следующие максимальные предельные цены:

  • с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 - 5600 грн/МВт-час (сейчас 3000 грн/МВт-час)
  • с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-час. (сейчас с 07:00 до 08:00 – 5600 грн/МВт-ч.)
  • с 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-час (сейчас - 7500 грн/МВт-час.)

Минимальная граничная цена остается на уровне 10 грн/МВт-час.

На балансирующем рынке:

  • с 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-час (сейчас 4000 грн/МВт-час)
  • с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - цена остается 8250 грн/МВт-час.
  • с 17:00 до 23:00 - 10 000 грн/МВт-час (сейчас 8250 грн/МВт-час)
  • с 23:00 до 00:00 - 8250 грн/МВт-час (сейчас 4000 грн/МВт-час).

Представитель компании "Центрэнерго" на заседании комиссии заявил, что повышение предельных цен позволит сбалансировать рынок электроэнергии.

По мнению представителя компании "Донбассэнерго", решение НКРЭКУ позволит увеличить импорт до 1,7 ГВт не только вечером, но и ночью.

Отметим, в ночное время в Украине наблюдается снижение импорта электроэнергии, поскольку из-за действующих ограничений цены на нее импорт оказывается нерентабельным. За неимением электроэнергии ночью происходили отключения промышленных и бытовых потребителей.

Повышение тарифов на электроэнергию в Украине

Напомним, недавно сообщалось, что Министерство энергетики Украины не исключает, что тарифы на электроэнергию будут повышены. На такой шаг придется пойти из-за массированных атак россиян на украинские энергообъекты.

По словам источников РБК-Украина на энергетическом рынке, повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может быть несколько выше, чем ожидалось.

В то же время, как сообщили в Минэнерго, решение о повышении тарифов на свет еще не принято.

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ЭлектроэнергияТарифы на ЖКХ