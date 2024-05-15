Рішення про підвищення тарифів на електроенергію в Україні ще не прийнято, - Міненерго

У зв'язку з сьогоднішньою ситуацією в енергосистемі, скоріш за все, тарифи на електроенергію в Україні доведеться підвищити, однак остаточне рішення ще не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.

"Рішення ще не прийняте і зараз рано ще говорити про точні цифри підняття (тарифів - ред.). Зараз ми оцінюємо ситуацію загалом", - сказала Гринчук.

За її словами, тільки після оцінки загальної ситуації в енергосистемі, можна буде розрахувати та визначити, чи потрібно буде підвищувати тарифи на світло й на яку суму.

"Спираючись на ту ситуацію в енергосистемі, яку ми маємо зараз, нам все ж доведеться прийти до такого рішення, але остаточного рішення зараз ще немає", - додала заступниця міністра.