В Україні піднімуть максимальну ціну на електроенергію для бізнесу

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу, щоб збільшити обсяг імпорту в нічний час.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в ухваленому рішенні під час засідання комісії 20 травня.

Зазначимо, в нічний час в Україні спостерігається зниження імпорту електроенергії, оскільки за чинних обмежень ціни на неї, імпорт виявляється нерентабельним. Через брак електроенергії вночі відбувалися відключення промислових і побутових споживачів.

На думку представника компанії "Донбасенерго", рішення НКРЕКП дасть можливість збільшити імпорт до 1,7 ГВт не тільки ввечері, а й вночі.

Представник компанії "Центренерго" під час засідання комісії заявив, що підвищення граничних цін дасть змогу збалансувати ринок електроенергії.

Як зазначається, нові ціни почнуть діяти з 1 червня. На ринку на добу наперед встановлено такі максимальні граничні ціни:

Підвищення тарифів на електроенергію в Україні

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Міністерство енергетики України не виключає, що тарифи на електроенергію буде підвищено. На такий крок доведеться піти через масовані атаки росіян на українські енергооб'єкти.

За словами джерел РБК-Україна на енергетичному ринку, підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні може бути дещо вищим, ніж очікувалося.

Водночас, як повідомили в Міненерго, рішення про підвищення тарифів на світло ще не прийнято.

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