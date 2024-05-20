В Украине поднимут максимальную цену на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила максимальные предельные цены на электроэнергию для бизнеса, чтобы увеличить объем импорта в ночное время.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в принятом решении во время заседания комиссии 20 мая.

Отметим, в ночное время в Украине наблюдается снижение импорта электроэнергии, поскольку из-за действующих ограничений цены на нее импорт оказывается нерентабельным. За неимением электроэнергии ночью происходили отключения промышленных и бытовых потребителей.

По мнению представителя компании "Донбассэнерго", решение НКРЭКУ позволит увеличить импорт до 1,7 ГВт не только вечером, но и ночью.

Как отмечаеся новые цены начнут действовать с 1 июня. На рынке на сутки заранее установлены следующие максимальные предельные цены:

Повышение тарифов на электроэнергию в Украине

Напомним, недавно сообщалось, что Министерство энергетики Украины не исключает, что тарифы на электроэнергию будут повышены. На такой шаг придется пойти из-за массированных атак россиян на украинские энергообъекты.

По словам источников РБК-Украина на энергетическом рынке, повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может быть несколько выше, чем ожидалось.

В то же время, как сообщили в Минэнерго, решение о повышении тарифов на свет еще не принято.

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