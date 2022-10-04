ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 17:54
В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій Фото: В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні розробили 8 простих правил для мешканців тимчасово окупованих територій. Це має полегшити проживання на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Щодня ЗСУ звільняють все більше й більше українських територій. Кожен українець має робити свій внесок в перемогу над агресором", - йдеться у повідомленні.

Для громадян, які потрапили в тимчасову окупацію розробили 8 простих правил.

Також в Україні запустили чат-бот для звернень українців, які потребують евакуації чи гуманітарної допомоги.

"Чат-ботом також зможуть скористатися примусово депортовані до РФ або інших країн громадяни України, які хочуть повернутись на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що мешканці окупованих росіянами територій України не знали, що Київ вистояв. Їх змушували працювати за їжу та погрожували.

Також, жителі Енергодару почали активніше виїжджати з окупації.

Раніше РБК-Україна показало, як пережили літо в окупації курорти Азовського моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини