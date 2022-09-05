Жители Энергодара начали активнее выезжать из оккупации, - ГУР
В течение последних дней отмечается тенденция, что жители оккупированного Энергодара пытаются выехать на подконтрольную территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
По данным разведки, с каждым днем увеличивается количество заявлений на увольнение от работников ЗАЭС. Они понимают реальную ситуацию на станции и рассказывают о ней другим горожанами.
"Между собой энергодарцы уже говорят, что можно было бы терпеть обезьяну с гранатой, но обезьяну с ядерным дрыном спрогнозировать невозможно", - говорится в заявлении.
Поэтому по информации разведчиков, стоит ожидать дальнейшего увеличения беженцев из этого города, в том числе специалистов ЗАЭС, которые считают дальнейшее пребывание российских оккупантов на станции крайне опасным.
"Еще остается кризисный центр ЗАЭС, в который, по нашим данным, оккупанты до сих пор не допустили представителей МАГАТЭ. По тем же данным, им есть что и кого там скрывать", - заявили в ГУР.
Напомним, что Энергоатом опроверг потерю контроля над уровнем радиации на ЗАЭС.
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