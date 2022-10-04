В Украине подготовили восемь правил для жителей оккупированных территорий
В Украине разработали 8 простых правил для жителей временно оккупированных территорий. Это должно облегчить проживание на захваченных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Каждый день ВСУ освобождают все больше и больше украинских территорий. Каждый украинец должен вносить свой вклад в победу над агрессором", - говорится в сообщении.
Для граждан, попавших во временную оккупацию, разработали 8 простых правил.
Также в Украине запустили чат-бот для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.
"Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину", - говорится в сообщении.
Напомним, что жители оккупированных россиянами территорий Украины не знали, что Киев выстоял. Их заставляли работать за еду и угрожали.
Также жители Энергодара начали активнее выезжать из оккупации.
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