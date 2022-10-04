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В Украине подготовили восемь правил для жителей оккупированных территорий

Новина українською →
Украина, Вторник 04 октября 2022 17:54
В Украине подготовили восемь правил для жителей оккупированных территорий Фото: В Украине подготовили восемь правил для жителей оккупированных территорий (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине разработали 8 простых правил для жителей временно оккупированных территорий. Это должно облегчить проживание на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Каждый день ВСУ освобождают все больше и больше украинских территорий. Каждый украинец должен вносить свой вклад в победу над агрессором", - говорится в сообщении.

Для граждан, попавших во временную оккупацию, разработали 8 простых правил.

Также в Украине запустили чат-бот для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.

"Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину", - говорится в сообщении.

Напомним, что жители оккупированных россиянами территорий Украины не знали, что Киев выстоял. Их заставляли работать за еду и угрожали.

Также жители Энергодара начали активнее выезжать из оккупации.

Ранее РБК-Украина показало, как пережили лето в оккупации курорты Азовского моря.

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