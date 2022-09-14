Полгода в оккупации. Подоляк показал, как на освобожденных территориях встречают военных

Жители освобожденных территорий, которые почти шесть месяцев были в российской оккупации, приветствуют украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

In occupation...Lived without electricity and communication for six months. Had no idea that Kyiv withstood and the whole world was supporting them. They were forced to leave houses and work for food. Were threatened: "if returns, you’ll be executed". Now they are at home. pic.twitter.com/kEVSEx97n4 — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022

Подоляк опубликовал видео с освобожденных территорий, которые находились в оккупации полгода. Жители захваченных территорий не знали, что происходит в Украине.

"В оккупации...Полгода прожили без света и связи. Не догадывались, что Киев выстоял, а за них весь мир. Они были вынуждены покинуть дома и работать за еду", - отметил он.

Российские оккупанты угрожали жителям, что их якобы казнят, если Украина вернется.