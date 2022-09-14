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Полгода в оккупации. Подоляк показал, как на освобожденных территориях встречают военных

Новина українською →
Украина, Среда 14 сентября 2022 12:37
Полгода в оккупации. Подоляк показал, как на освобожденных территориях встречают военных Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жители освобожденных территорий, которые почти шесть месяцев были в российской оккупации, приветствуют украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Подоляк опубликовал видео с освобожденных территорий, которые находились в оккупации полгода. Жители захваченных территорий не знали, что происходит в Украине.

"В оккупации...Полгода прожили без света и связи. Не догадывались, что Киев выстоял, а за них весь мир. Они были вынуждены покинуть дома и работать за еду", - отметил он.

Российские оккупанты угрожали жителям, что их якобы казнят, если Украина вернется.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные освободили более 8 тысяч квадратных километров территорий.

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