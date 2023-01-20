В Україні під час війни можуть списати борг за комуналку: кого це стосується

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №8367 .

Не дивлячись на те, що через воєнний стан в Україні вимоги оплати комуналки пом’якшені, у деяких громадян все ж накопичуються борги. Саме тому влада вирішила піти на зустріч населенню і списати частину з них.

Так, у законопроекті №8367 внесено пропозицію списати заборгованість за житлово-комунальні послуги тим користувачам, борг яких накопичився за період активних бойових дій.

Таким чином можуть бути списані борги: