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В Україні під час війни можуть списати борг за комуналку: кого це стосується

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 16:37
В Україні під час війни можуть списати борг за комуналку: кого це стосується Фото: в Україні під час війни можуть списати борг за комуналку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українська влада може списати деяким громадянам заборгованість по оплаті комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №8367.

Не дивлячись на те, що через воєнний стан в Україні вимоги оплати комуналки пом’якшені, у деяких громадян все ж накопичуються борги. Саме тому влада вирішила піти на зустріч населенню і списати частину з них.

Так, у законопроекті №8367 внесено пропозицію списати заборгованість за житлово-комунальні послуги тим користувачам, борг яких накопичився за період активних бойових дій.

Таким чином можуть бути списані борги:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання і розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;
  • постачання і розподілу електричної енергії;
  • постачання теплової енергії;
  • постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;
  • поводження з побутовими відходами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що субсидії в Україні сподіваються отримати багато хто, але деяким громадянам відмовлять в отриманні пільг, а також змусять повернути їх, якщо отримання їм не належить.

Також ми повідомляли, що розмір субсидії можна перевірити самостійно.

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