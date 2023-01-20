В Украине во время войны могут списать долг за коммуналку: кого это касается
Украинские власти могут списать некоторым гражданам задолженность по оплате коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №8367.
Несмотря на то, что из-за военного положения в Украине требования оплаты коммуналки смягчены, у некоторых граждан все же скапливаются долги. Именно поэтому власти решили пойти на встречу населению и списать часть из них.
Так, в законопроекте №8367 внесено предложение списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги пользователям, долг которых накопился за период активных боевых действий.
Таким образом могут быть списаны долги:
- управление многоквартирным домом;
- снабжение и распределение природного газа для нужд бытовых потребителей;
- снабжение и распределение электрической энергии;
- снабжение тепловой энергии;
- снабжение горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;
- обращение с бытовыми отходами.
Напомним, ранее мы писали, что субсидии в Украине надеются получить многие, но некоторым гражданам откажут в получении льгот, а также заставят вернуть их, если их получение не принадлежит.
Также мы сообщали, чторазмер субсидии можно проверить самостоятельно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.