В Украине во время войны могут списать долг за коммуналку: кого это касается

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №8367 .

Несмотря на то, что из-за военного положения в Украине требования оплаты коммуналки смягчены, у некоторых граждан все же скапливаются долги. Именно поэтому власти решили пойти на встречу населению и списать часть из них.

Так, в законопроекте №8367 внесено предложение списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги пользователям, долг которых накопился за период активных боевых действий.

Таким образом могут быть списаны долги: