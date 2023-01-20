ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине во время войны могут списать долг за коммуналку: кого это касается

Новина українською →
Украина, Пятница 20 января 2023 16:37
В Украине во время войны могут списать долг за коммуналку: кого это касается Фото: в Украине во время войны могут списать долг за коммуналку (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские власти могут списать некоторым гражданам задолженность по оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №8367.

Несмотря на то, что из-за военного положения в Украине требования оплаты коммуналки смягчены, у некоторых граждан все же скапливаются долги. Именно поэтому власти решили пойти на встречу населению и списать часть из них.

Так, в законопроекте №8367 внесено предложение списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги пользователям, долг которых накопился за период активных боевых действий.

Таким образом могут быть списаны долги:

  • управление многоквартирным домом;
  • снабжение и распределение природного газа для нужд бытовых потребителей;
  • снабжение и распределение электрической энергии;
  • снабжение тепловой энергии;
  • снабжение горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;
  • обращение с бытовыми отходами.

Напомним, ранее мы писали, что субсидии в Украине надеются получить многие, но некоторым гражданам откажут в получении льгот, а также заставят вернуть их, если их получение не принадлежит.

Также мы сообщали, чторазмер субсидии можно проверить самостоятельно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
комуналка Газ Верховная рада
NEWS
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина