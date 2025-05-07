В Україні перейменують ще 20 сіл: що зміниться і чому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови № 13259 .

В Україні продовжується процес декомунізації та відновлення історичної справедливості. До Верховної Ради надійшов проєкт Постанови про перейменування понад десятка населених пунктів у дев’яти областях. Йдеться здебільшого про повернення давніх назв, які існували ще задовго до радянського періоду.

Історична справедливість: як села повертають свої назви

Згідно з пояснювальною запискою до проекту Постанови "Про перейменування окремих населених пунктів", ініціатива перейменування здебільшого йде "знизу" – від місцевих громад. Найчастіше мова йде про повернення історичних назв, які існували задовго до радянської окупації.

Наприклад, село Петрове на Волині планують перейменувати на Цуцнів – так воно згадується ще у грамоті 1376 року, коли князь Юрій Холмський подарував село місцевій церкві. Сучасна назва була нав’язана у 1958 році, щоб увіковічити пам’ять радянського військового.

Аналогічна ситуація з селами Вороненко (Івано-Франківська обл.), яке повертається до форми Вороненка, а також Милошевичі на Львівщині, яке отримує назву Милошовичі – саме така версія фігурує у довоєнних документах і мапах.

Технічні перейменування: уникнення дублювань

У деяких випадках мова йде не про історичну справедливість, а про адміністративну необхідність. Наприклад, у Синельниківському районі Дніпропетровської області існує село Хорошеве, але місцева влада вирішила змінити назву однойменного селища Хорошеве на Привільне, щоб уникнути дублювань у межах одного району, що прямо передбачено законом про адміністративно–територіальний устрій.

Схожі мотиви були й у Закарпатській області – село Тисалово змінює назву на Тисолово, бо така версія зберігається в офіційних документах до 1995 року і вважається коректною.

Географія змін: дев’ять областей і десятки ініціатив

Проєкт Постанови охоплює населені пункти у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Харківській та Хмельницькій областях. В Івано-Франківській області, наприклад, планується відразу кілька перейменувань:

Церковна на Церківна,

Воскресинці на Воскресінці,

Троїця на Трійця.

Усі ці зміни ініційовані самими громадами, підтримані на громадських слуханнях і схвалені місцевими та обласними радами. Це не просто заміна табличок – це важливий крок у формуванні ідентичності та вшануванні локальної історії.

Якщо Постанова буде ухвалена Верховною Радою зміни торкнуться мап, документів і покажчиків, але перш за все – вони торкнуться пам’яті та самосвідомості громад, які вирішили повернути собі справжнє ім’я.

Повний перелік сіл на перейменування:

1. у Волинській області село Петрове - на Цуцнів;

2. у Дніпропетровській області селище Хорошеве - на Привільне;

3. у Закарпатській області село Тисалово - Тисолово;

4. у Івано-Франківській області:

село Церковна - на Церківна;

село Воскресинці - на Воскресінці;

село Троїця - на Трійця;

село Вороненко - на Вороненка;

5. у Львівській області:

село Милошевичі - на Милошовичі;

селище Рудне - на Рудно;

село Кавське - на Кавсько;

село Лозино - на Лозина;

6. у Одеській області:

селище Новохолмське - на Аліяга;

село Холмське - на Селіогло;

7. у Тернопільській області село Саджівка - на Саджівки;

8. у Харківській області:

село Мар’їне - на Затишне;

село Новоселівка - на Заозерне;

село Коропове - на Коробів Хутір;

село Островерхівка - на Гостроверхівка;

9. у Хмельницькій області село Мала Щурка - на Мала Шурка.