В Україні перейменують понад 300 населених пунктів: є дві причини
Верховна рада планує перейменувати понад 300 населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №11188.
Як зазначається в пояснювальній записці, місцеві органи влади мали півроку на пропозиції щодо перейменування населених пунктів, районів, назви яких містять символіку російської імперської політики або присвячені відповідним особам/подіям. Такий термін надавався і для населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам мови.
Якщо рішення не було ухвалено, то за основу беруться рекомендації Українського інституту національної пам’яті та Національної комісії зі стандартів державної мови.
Комітет Верховної ради розглянув 340 пропозицій органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій населених пунктів та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті, Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування окремих населених пунктів та районів.
Серед пропозицій та рекомендацій пропонується перейменувати: 7 районів, 15 міст, 54 селища, 267 сіл.
Що планується перейменувати
Серед пропозицій перейменування багато назв, пов’язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо. Також перейменують назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.
Крім того, перейменують населені пункти, які не відповідають нормам мови - село Дорожне на Дорожнє, село Кибляри на Киблярі тощо.
Також планується перейменувати наступні міста:
- місто Новомосковськ Дніпропетровської області на місто Самар;
- місто Павлоград Дніпропетровської області на місто Матвіїв;
- місто Синельникове Дніпропетровської області на місто Ріднопілля
- місто Першотравенськ Дніпропетровської області на місто Шахтарське
- місто Первомайськ Луганської області на місто Сокологірськ
- місто Молодогвардійськ Луганської області на місто Отаманівка
- місто Сєвєродонецьк Луганської області на місто Сіверськодонецьк
- місто Червоноград Львівської області на місто Шептицький
- місто Южноукраїнськ Миколаївської області на місто Гард
- місто Первомайськ Миколаївської області на місто Ольвіополь
- місто Южне Одеської області на місто Порт-Анненталь
- місто Дружба Сумської області на місто Хутір-Михайлівський
- місто Красноград Харківської області на місто Берестин
- місто Первомайський Харківської області на місто Златопіль
- місто Ватутіне Черкаської області на місто Багачеве.
Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців (близько 59%) підтримують перейменування топонімів, назви яких пов’язані з РФ/СРСР/Російською імперією.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські, або ж радянські назви.