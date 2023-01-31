В Україні перевірили клініку Міноборони через скарги в соцмережах, є порушення
В соцмережах з'явилась інформація про неналежне обслуговування та надання меддопомоги військовим в одній з клінік Міноборони України. Після скарг заклад було перевірено і дійсно встановлено низку порушень, починаючи від великих черг, закінчуючи порушенням санітарних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема: відсутній вільний доступ до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та відсутність їх пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю", - розповів він.
Крім того, за його словами, військовослужбовці з різним ступенем травм змушенні годинами очікувати в черзі на прийом до лікаря. Під час особистого спілкування з військовослужбовцями, останні повідомили, що черги до окремих спеціалістів складають понад 500 осіб.
"На підтвердження своїх слів працівником Секретаріату було представлено список осіб, що перебувають в черзі до невропатолога, який складає 557 осіб станом на 31.01.2023 року", - додав Лубінець.
Крім того:
- в закладі відбуваються як планові, так і аварійні вимкнення електроенергії, що призводить до часткового призупинення роботи закладу, що спричиняє утворення ще більших черг;
- постійні відключення електроенергії створюють додаткові труднощі в безперешкодному доступі до лікарів для маломобільних осіб, так як припиняє свою роботу ліфт;
- відсутність електронного документообігу та електронного запису на прийом у військових закладах призводять до паперової тяганини та черг;
- брак штучного освітлення в коридорних приміщеннях, де військовослужбовці очікують своєї черги та заповнюють документи;
- військовослужбовці скаржились на необхідність прибуття до обласного центру з різних населених пунктів з метою проходження військово-лікарської комісії без можливості її проходження за місцем свого проживання.
Як повідомлялось, в Україні планують розробити нову систему контролю над закупівлями для армії. Зокрема, ціни на продукти та товари хочуть зробити відкритими.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.
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