В Україні перевірили клініку Міноборони через скарги в соцмережах, є порушення

В соцмережах з'явилась інформація про неналежне обслуговування та надання меддопомоги військовим в одній з клінік Міноборони України. Після скарг заклад було перевірено і дійсно встановлено низку порушень, починаючи від великих черг, закінчуючи порушенням санітарних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема: відсутній вільний доступ до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та відсутність їх пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю", - розповів він.

Крім того, за його словами, військовослужбовці з різним ступенем травм змушенні годинами очікувати в черзі на прийом до лікаря. Під час особистого спілкування з військовослужбовцями, останні повідомили, що черги до окремих спеціалістів складають понад 500 осіб.

"На підтвердження своїх слів працівником Секретаріату було представлено список осіб, що перебувають в черзі до невропатолога, який складає 557 осіб станом на 31.01.2023 року", - додав Лубінець.

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