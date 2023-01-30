В Україні розроблять нову систему контролю оборонних закупівель
В Україні планують розробити нову систему контролю над закупівлями для армії. Зокрема, ціни на продукти та товари хочуть зробити відкритими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
За його словами, сьогодні, 30 січня, відбулася нарада у якій взяли участь Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужба, СБУ та ДБР. Головною темою обговорень були закупівлі Міноборони.
"Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання таємності та публічний контроль за закупками для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти та товари", - зазначив прем'єр.
Шмигаль додав, що для реалізації такого завдання він ініціював створення робочої групи, яку очолить голова Мінекономіки.
"Група розгляне питання щодо можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб", - уточнив він.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.
Пізніше в Міноборони заявили, що вже ініціювали перевірку та звернення до СБУ для розслідування цієї справи.
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