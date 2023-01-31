В Украине проверили клинику Минобороны из-за жалоб в соцсетях, есть нарушения
В соцсетях появилась информация о ненадлежащем обслуживании и предоставлении медпомощи военным в одной из клиник Минобороны Украины. После жалоб заведение было проверено и установлен ряд нарушений, начиная от больших очередей, заканчивая нарушением санитарных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Отсутствует должное сервисное обслуживание, в частности: отсутствует свободный доступ к питьевой воде, крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние санузлов и отсутствие их приспособления для маломобильных групп населения и лиц с инвалидностью", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, военнослужащие с разной степенью травм вынуждены часами ожидать в очереди приема к врачу. Во время личного общения с военнослужащими последние сообщили, что очереди к отдельным специалистам составляют более 500 человек.
"В подтверждение своих слов работником Секретариата был представлен список находящихся в очереди лиц к невропатологу, который составляет 557 человек по состоянию на 31.01.2023 года", - добавил Лубинец.
Кроме того:
- в заведении происходят как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии, что приводит к частичной приостановке работы заведения, что приводит к образованию еще больших очередей;
- постоянные отключения электроэнергии создают дополнительные трудности в беспрепятственном доступе к врачам для маломобильных лиц, так как прекращает свою работу лифт;
- отсутствие электронного документооборота и электронной записи на прием в военных заведениях приводят к бумажной волоките и очередям;
- нехватка искусственного освещения в коридорных помещениях, где военнослужащие ждут своей очереди и заполняют документы;
- военнослужащие жаловались на необходимость прибытия в областной центр из разных населенных пунктов с целью прохождения военно-врачебной комиссии без возможности ее прохождения по месту жительства.
Как сообщалось, в Украине планируется разработать новую систему контроля над закупками для армии. В частности, цены на продукты и товары хотят сделать открытыми.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.