В Украине проверили клинику Минобороны из-за жалоб в соцсетях, есть нарушения

В соцсетях появилась информация о ненадлежащем обслуживании и предоставлении медпомощи военным в одной из клиник Минобороны Украины. После жалоб заведение было проверено и установлен ряд нарушений, начиная от больших очередей, заканчивая нарушением санитарных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Отсутствует должное сервисное обслуживание, в частности: отсутствует свободный доступ к питьевой воде, крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние санузлов и отсутствие их приспособления для маломобильных групп населения и лиц с инвалидностью", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, военнослужащие с разной степенью травм вынуждены часами ожидать в очереди приема к врачу. Во время личного общения с военнослужащими последние сообщили, что очереди к отдельным специалистам составляют более 500 человек.

"В подтверждение своих слов работником Секретариата был представлен список находящихся в очереди лиц к невропатологу, который составляет 557 человек по состоянию на 31.01.2023 года", - добавил Лубинец.

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