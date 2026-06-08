Кабмін змінив правила щодо житла для переселенців, будуть перевірки

Що змінилось

Уряд запровадив обов'язковий моніторинг приміщень перед їх включенням до переліку місць тимчасового проживання. Це має забезпечити відповідність об'єктів встановленим вимогам і належні умови для проживання людей.

Окремо уточнено порядок укладення і продовження договорів користування житловими приміщеннями, а також врегульовано підстави і процедуру припинення таких договорів.

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Гарантії для ВПО без документів

Для переселенців, які з певних причин не мають документів, що посвідчують особу, збільшено строки тимчасового проживання на період оформлення необхідних документів.

Письмове інформування про переселення

Відтепер внутрішньо переміщені особи повинні бути завчасно письмово поінформовані про рішення про переселення.

Підтримка зайнятості та оновлений моніторинг

Зміни передбачають заходи, спрямовані на підтримку зайнятості працездатних осіб, які проживають у місцях тимчасового проживання.

Оновлено також інструменти моніторингу таких об'єктів - зокрема, форму чек-листа для оцінки стану та облаштування приміщень.

Позиція Мінсоцполітики

"Для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки, місце тимчасового проживання має бути не просто дахом над головою, а безпечним і комфортним простором із чіткими та справедливими правилами. Ухвалені зміни посилюють захист прав внутрішньо переміщених осіб, роблять процедури більш прозорими та враховують сучасні виклики", - заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.