Кабмин изменил правила по жилью для переселенцев, будут проверки

Что изменилось

Правительство ввело обязательный мониторинг помещений перед их включением в перечень мест временного проживания. Это должно обеспечить соответствие объектов установленным требованиям и надлежащие условия для проживания людей.

Отдельно уточнен порядок заключения и продления договоров пользования жилыми помещениями, а также урегулированы основания и процедура прекращения таких договоров.

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Гарантии для ВПЛ без документов

Для переселенцев, которые по определенным причинам не имеют документов, удостоверяющих личность, увеличены сроки временного проживания на период оформления необходимых документов.

Письменное информирование о переселении

Отныне внутренне перемещенные лица должны быть заблаговременно письменно проинформированы о решении о переселении.

Поддержка занятости и обновленный мониторинг

Изменения предусматривают меры, направленные на поддержку занятости трудоспособных лиц, проживающих в местах временного проживания.

Обновлены также инструменты мониторинга таких объектов - в частности, форма чек-листа для оценки состояния и обустройства помещений.

Позиция Минсоцполитики

"Для людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, место временного проживания должно быть не просто крышей над головой, а безопасным и комфортным пространством с четкими и справедливыми правилами. Принятые изменения усиливают защиту прав внутренне перемещенных лиц, делают процедуры более прозрачными и учитывают современные вызовы", - заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.