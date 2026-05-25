В Україні оновили форми дипломів про вищу освіту: що зміниться та коли

Відповідний наказ відомства № 668 від 21 квітня 2026 року офіційно набрав чинності 22 травня 2026 року.

Які ключові нововведення чекають на випускників

Як зазначають експерти аналітичної групи LIGA360, оновлення дипломних форм запроваджує кілька важливих технічних та змістовних змін:

Фіксація міждисциплінарної освіти: Відтепер випускники комплексних програм, що об'єднують кілька спеціальностей, матимуть офіційне підтвердження свого статусу в документі.

Спрощена верифікація: У додаток до диплома інтегрують унікальний код картки здобувача в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Це дозволить роботодавцям та закордонним інституціям миттєво перевіряти справжність документа.

Окрему увагу в новій редакції приділено іноземним студентам, які здобувають освіту в українських вишах.

"Посилено вимоги до документів іноземців: відтепер обов'язково вказується рік вступу та назва закладу, до якого особа вступила на початку навчання в Україні", - йдеться у нормативних роз'ясненнях.

Це рішення допоможе зробити прозорішим облік іноземних громадян у вітчизняних університетах та унеможливить маніпуляції з переведеннями між закладами.

Усі оновлені форми документів про вищу освіту українські університети почнуть офіційно застосовувати вже з 1 вересня 2026 року.