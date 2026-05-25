В Україні оновили форми дипломів про вищу освіту: що зміниться та коли

МОН затвердило нові редакції форм документів про вищу освіту та додатків до них європейського зразка. Головною метою змін стала потреба синхронізувати український освітній простір із вимогами Європейського простору вищої освіти.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Як зазначають експерти аналітичної групи LIGA360, оновлення дипломних форм запроваджує кілька важливих технічних та змістовних змін:
Окрему увагу в новій редакції приділено іноземним студентам, які здобувають освіту в українських вишах.
"Посилено вимоги до документів іноземців: відтепер обов'язково вказується рік вступу та назва закладу, до якого особа вступила на початку навчання в Україні", - йдеться у нормативних роз'ясненнях.
Це рішення допоможе зробити прозорішим облік іноземних громадян у вітчизняних університетах та унеможливить маніпуляції з переведеннями між закладами.
Усі оновлені форми документів про вищу освіту українські університети почнуть офіційно застосовувати вже з 1 вересня 2026 року.
