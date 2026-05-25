В Украине обновили формы дипломов о высшем образовании: что изменится и когда

11:16 25.05.2026 Пн
2 мин
Для какой категории студентов особенно ужесточат требования?
aimg Василина Копытко
Обновления заработают уже с сентября (фото: Getty Images)

МОН утвердило новые редакции форм документов о высшем образовании и приложений к ним европейского образца. Главной целью изменений стала необходимость синхронизировать украинское образовательное пространство с требованиями Европейского пространства высшего образования.

Главное:

  • Новые стандарты: МОН обновило формы дипломов бакалавра, магистра, докторов философии и искусства, а также академических справок.
  • Междисциплинарность и ЕГЭБО: В документах официально будут отображать статус выпускников междисциплинарных программ, а приложения дополнят кодом карточки соискателя в базе ЕГЭБО.
  • Контроль за иностранцами: Усилены требования к дипломам иностранных студентов - теперь обязательно будет указываться год поступления и название первого вуза в Украине.
  • Соответствующий приказ ведомства № 668 от 21 апреля 2026 года официально вступил в силу 22 мая 2026 года.

Какие ключевые нововведения ждут выпускников

Как отмечают эксперты аналитической группы LIGA360, обновление дипломных форм вводит несколько важных технических и содержательных изменений:

  • Фиксация междисциплинарного образования: Отныне выпускники комплексных программ, объединяющих несколько специальностей, будут иметь официальное подтверждение своего статуса в документе.
  • Упрощенная верификация: В приложение к диплому интегрируют уникальный код карточки соискателя в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Это позволит работодателям и зарубежным институтам мгновенно проверять подлинность документа.

Отдельное внимание в новой редакции уделено иностранным студентам, которые получают образование в украинских вузах.

"Усилены требования к документам иностранцев: отныне обязательно указывается год поступления и название заведения, в которое лицо поступило в начале обучения в Украине", - говорится в нормативных разъяснениях.

Это решение поможет сделать более прозрачным учет иностранных граждан в отечественных университетах и сделает невозможным манипуляции с переводами между заведениями.

Все обновленные формы документов о высшем образовании украинские университеты начнут официально применять уже с 1 сентября 2026 года.

