Курс долара Економіка Авто Tech

В Україні оновили реєстр довіреностей: що зміниться для нотаріусів і громадян

Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В рамках підготовки до запуску системи "еНотаріат" в Україні оновили Єдиний реєстр довіреностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Міністр зазначив, що це один із ключових етапів цифровізації нотаріальної сфери, над яким працює Міністерство цифрової трансформації.

За його словами, попередній реєстр був застарілим і незручним, що гальмувало впровадження цифрових сервісів і створювало додаткове навантаження для нотаріусів. Тепер система отримала новий сучасний інтерфейс, покращену логіку та функціонал.

Що змінилося:

  • інтерфейс став більш інтуїтивним і простим у використанні;
  • логічне групування функцій;
  • автоматичне заповнення повторюваних полів;
  • розширений "розумний" пошук;
  • зменшено ризики людських помилок.

"Складна робота з реєстром перетворилася на швидкий, ефективний та більш надійний цифровий процес", - наголосив Федоров.

У майбутньому оновлений реєстр дозволить українцям перевіряти довіреності онлайн через застосунок "Дія". Зокрема, буде реалізовано можливість сканування QR-коду, за допомогою якого можна миттєво дізнатися, чи дійсний документ.

Як зазначається, запуск системи "еНотаріат" є стратегічним кроком у цифровій трансформації України. У ній відбуватиметься реєстрація всіх нотаріально засвідчених документів.

Нагадаємо, українцям дозволили керувати "Дія.Карткою" через мобільний застосунок. Це дозволить відкривати спеціальні рахунки та бачити всі соціальні виплати. Обслуговування буде безкоштовним.

Також "Дія" навчиться відповідати на голосові запити.

