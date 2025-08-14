В Україні оновили реєстр довіреностей: що зміниться для нотаріусів і громадян

В рамках підготовки до запуску системи "еНотаріат" в Україні оновили Єдиний реєстр довіреностей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Міністр зазначив, що це один із ключових етапів цифровізації нотаріальної сфери, над яким працює Міністерство цифрової трансформації.
За його словами, попередній реєстр був застарілим і незручним, що гальмувало впровадження цифрових сервісів і створювало додаткове навантаження для нотаріусів. Тепер система отримала новий сучасний інтерфейс, покращену логіку та функціонал.
Що змінилося:
"Складна робота з реєстром перетворилася на швидкий, ефективний та більш надійний цифровий процес", - наголосив Федоров.
У майбутньому оновлений реєстр дозволить українцям перевіряти довіреності онлайн через застосунок "Дія". Зокрема, буде реалізовано можливість сканування QR-коду, за допомогою якого можна миттєво дізнатися, чи дійсний документ.
Як зазначається, запуск системи "еНотаріат" є стратегічним кроком у цифровій трансформації України. У ній відбуватиметься реєстрація всіх нотаріально засвідчених документів.
