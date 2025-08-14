В Україні оновили реєстр довіреностей: що зміниться для нотаріусів і громадян

Міністр зазначив, що це один із ключових етапів цифровізації нотаріальної сфери, над яким працює Міністерство цифрової трансформації.

За його словами, попередній реєстр був застарілим і незручним, що гальмувало впровадження цифрових сервісів і створювало додаткове навантаження для нотаріусів. Тепер система отримала новий сучасний інтерфейс, покращену логіку та функціонал.

Що змінилося:

інтерфейс став більш інтуїтивним і простим у використанні;

логічне групування функцій;

автоматичне заповнення повторюваних полів;

розширений "розумний" пошук;

зменшено ризики людських помилок.

"Складна робота з реєстром перетворилася на швидкий, ефективний та більш надійний цифровий процес", - наголосив Федоров.

У майбутньому оновлений реєстр дозволить українцям перевіряти довіреності онлайн через застосунок "Дія". Зокрема, буде реалізовано можливість сканування QR-коду, за допомогою якого можна миттєво дізнатися, чи дійсний документ.

Як зазначається, запуск системи "еНотаріат" є стратегічним кроком у цифровій трансформації України. У ній відбуватиметься реєстрація всіх нотаріально засвідчених документів.