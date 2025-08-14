В Украине обновили реестр доверенностей: что изменится для нотариусов и граждан

Министр отметил, что это один из ключевых этапов цифровизации нотариальной сферы, над которым работает Министерство цифровой трансформации.

По его словам, предыдущий реестр был устаревшим и неудобным, что тормозило внедрение цифровых сервисов и создавало дополнительную нагрузку для нотариусов. Теперь система получила новый современный интерфейс, улучшенную логику и функционал.

Что изменилось:

интерфейс стал более интуитивным и простым в использовании;

логическая группировка функций;

автоматическое заполнение повторяющихся полей;

расширенный "умный" поиск;

уменьшены риски человеческих ошибок.

"Сложная работа с реестром превратилась в быстрый, эффективный и более надежный цифровой процесс", - подчеркнул Федоров.

В будущем обновленный реестр позволит украинцам проверять доверенности онлайн через приложение "Дия". В частности, будет реализована возможность сканирования QR-кода, с помощью которого можно мгновенно узнать, действителен ли документ.

Как отмечается, запуск системы "еНотариат" является стратегическим шагом в цифровой трансформации Украины. В ней будет проводиться регистрация всех нотариально заверенных документов.