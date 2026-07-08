В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки: де чекати грози, град і шквали (карта)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи працюють насправді народні прикмети про погоду та "прогноз бабака".

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Читайте також, яким може бути липень в Україні в цілому.