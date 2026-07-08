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В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки: де чекати грози, град і шквали (карта)

15:56 08.07.2026 Ср
2 хв
Про значні дощі попереджають мешканців шести областей, але де ще гулятиме стихія?
aimg Ірина Костенко
На Україну насувається негода (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні у четвер, 9 липня, місцями суттєво погіршиться. На деякі регіони насуваються небезпечні метеорологічні явища - значні дощі та грози, подекуди можуть бути також град і шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Масштабна негода: 9 липня у багатьох областях України очікуються значні дощі, грози, а місцями - град і шквальний вітер, до 15-20 м/с.
  • Попередження: у деяких регіонах синоптики оголосили I (так званий "жовтий") рівень небезпечності.
  • Найсильніші дощі: спеціалісти прогнозують у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
  • Ймовірні наслідки: негода може спричинити перебої в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також ускладнити рух транспорту.

Де в Україні погода 9 липня буде небезпечна

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що 9 липня над територією України прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться із заходу, перебуватимуть в нестійкому стані.

"Що зумовлюватиме й відповідну погоду", - пояснили синоптики.

Так, дощі різної інтенсивності (місцями - з грозами) прогнозують у більшості областей.

"Менше їх очікуємо вночі, проте більше - вдень. За рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться й шквали 15-20 м/с та град", - повідомили в УкрГМЦ.

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Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища 9 липня:

  • грози - ймовірні по всьому Лівобережжю;
  • значні дощі - очікуються у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях;
  • вдень у східних та Дніпропетровській областях - в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти УкрГМЦ.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 9 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи працюють насправді народні прикмети про погоду та "прогноз бабака".

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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