В Украине объявили "желтый" уровень опасности: где ждать грозы, град и шквалы (карта)

Главное: Масштабное ненастье : 9 июля во многих областях Украины ожидаются значительные дожди, грозы, а местами - град и шквальный ветер, до 15-20 м/с.

: 9 июля во многих областях Украины ожидаются значительные дожди, грозы, а местами - град и шквальный ветер, до 15-20 м/с. Предупреждение : в некоторых регионах синоптики объявили I (так называемый "желтый") уровень опасности.

: в некоторых регионах синоптики объявили I (так называемый "желтый") уровень опасности. Самые сильные дожди: специалисты прогнозируют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

специалисты прогнозируют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Вероятные последствия: непогода может повлечь за собой перебои в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также усложнить движение транспорта.

Где в Украине погода 9 июля будет опасная

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что 9 июля над территорией Украины прохладные влажные воздушные массы, которые будут распространяться с запада, будут находиться в неустойчивом состоянии.

"Что будет предопределять и соответствующую погоду", - объяснили синоптики.

Так, дожди разной интенсивности (местами - с грозами) прогнозируют в большинстве областей.

"Меньше их ожидаем ночью, однако больше - днем. За счет усиления конвекции, когда в отдельных районах будут наблюдаться и шквалы 15-20 м/с и град", - сообщили в УкрГМЦ.

Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях 9 июля:

грозы - вероятны по всему Левобережью;

значительные дожди - ожидаются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях;

днем в восточных и Днепропетровской областях - в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 9 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению: