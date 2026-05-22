В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области под угрозой

15:59 22.05.2026 Пт
1 мин
Синоптики просят людей быть максимально внимательными и остороножными
aimg Анастасия Никончук
В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области под угрозой Иллюстративное фото: гроза (GettyImages)
Синоптики Укргидрометцентра предупредили о неблагоприятных погодных условиях 23 мая. По данным специалистов, в ряде регионов Украины ожидаются грозы, местами возможны град и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины.

Где ожидается ухудшение погоды

В субботу, 23 мая, грозы прогнозируют в восточных и южных областях Украины. Также неблагоприятные погодные условия ожидаются в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

По информации синоптиков, в отдельных районах возможен град, а скорость шквалов может достигать 15–20 метров в секунду.

Какие последствия возможны

В Укргидрометцентре предупредили, что ухудшение погодных условий способно повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Кроме того, грозы и сильный ветер могут осложнить движение транспорта на отдельных участках дорог.

Специалисты рекомендуют учитывать погодную ситуацию при планировании поездок и быть осторожными во время непогоды.

Напоминаем, что в странах Западной Европы в ближайшие дни прогнозируют резкое повышение температуры воздуха. Синоптики предупреждают, что Великобритания, Франция и Испания столкнутся с первой с начала сезона масштабной волной жары, а показатели термометров в ряде регионов могут обновить рекорды для этого периода года.

