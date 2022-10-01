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В Україні оголосили штормове попередження: де та коли буде сильний вітер

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Україна, Субота 01 жовтня 2022 15:48
В Україні оголосили штормове попередження: де та коли буде сильний вітер Фото: в Україні на завтра оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 2 жовтня погіршиться. Оголошено штормове попередження на Правобережжі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"2 жовтня вдень на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

При цьому синоптики попередили про І рівень небезпечності (жовтий).

Також шквали варто очікувати й в столиці та Київській області. Там прогнозують південний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, що синоптики вже дали детальний прогноз в Україні на завтра.

Також стало відомо, якою буде погода в Україні в жовтні.

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