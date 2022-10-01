ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дощі з грозами та невелике похолодання: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Україна, Субота 01 жовтня 2022 14:57
Дощі з грозами та невелике похолодання: прогноз погоди на завтра Фото: дощі та грози накриють Лівобережну Україну завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 2 жовтня, погода у деяких областях України буде вологою. Очікується невелике похолодання, а місцями грози та пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі дрібні дощі накриють західні та північні області. Вдень опади пройдуть на Лівобережжі, крім Луганської області. Місцями прогнозується значний дощ з грозою.

На решті території буде сухо, але хмарно з проясненнями. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вдень на Правобережжі пориви до 15-20 м/с (перший рівень небезпеки).

Завтра в Україні трохи похолодає. Температура повітря складатиме в середньому вночі +9 +14 градусів, а вдень +13 +18 градуси. На півдні та сході вночі +12 +17, а вночі до +23 градусів.

На високогір'ї Карпатах завтра впродовж доби +4 +9 градусів, у Криму до +26.

Погода в Києві

У столиці та Київській області вночі очікується значний дощ. Вдень опади лише місцями. Вітер південний до 12 м/с, але можливі пориви до 20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +10 +12 градусів, а вдень +15 +18 градусів.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цього місяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України