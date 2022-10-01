В Украине объявили штормовое предупреждение: где и когда будет сильный ветер

Погода в Украине завтра, 2 октября, ухудшится. Объявлено штормовое предупреждение на Правобережье страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"2 октября днем на Правобережье порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом синоптики предупредили о I уровне опасности (желтом).

Также шквалы следует ожидать и в столице, а также Киевской области. Там прогнозируют южный ветер с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, а днем порывы 15-20 м/с.

Напомним, что синоптики уже дали подробный прогноз в Украине на завтра.

Также стало известно, какой будет погода в Украине в октябре.

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