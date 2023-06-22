UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні оголосили повітряну тривогу, попереджають про запуски балістичних ракет

Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про застосування балістичного озброєння

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у північних, південних та східних областях зберігається загроза застосування балістичного озброєння.

Бомбардувальники Ту-22м3 летять у бік кордону з Україною

У Повітряних силах також повідомили, що чотири бомбардувальники Ту-22м3 наближаються до кордону з Україною з боку РФ зі сходу.

У Повітряних силах попередили про загрозу ударних дронів

У Повітряних силах ЗСУ також попередили про загрозу запуску ударних безпілотників у бік Чернігівської та Сумської областей.

По ситуації на 1:35, російська стратегічна авіація наближається до акваторії Азовського моря.

Обстріли окупантами України

Нагадаємо, що путінські війська не припиняють ракетний і дроновий терор мирними містами України. Лише у червні ворог кілька разів намагався атакувати з повітря територію країни із застосуванням різних типів озброєння.

Лише 20 червня війська РФ випустили Україною 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно збиті українською ППО. Крім того, загарбники також вдарили по Запоріжжю балістичними ракетами та С-300 по цивільній та сільськогосподарській інфраструктурі. Також був атакований у Львові об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до Українивоздушная тревога