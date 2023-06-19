Сили ППО знищили всі цілі під час нічної атаки по Україні
Силам ППО вдалося "приземлити" всі ворожі цілі, які окупанти запустили Україною під час обстрілу на понеділок, 19 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Так, уночі 19 червня 2023 року противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".
"Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають військові, пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, а дронів-камікадзе - Із східного узбережжя Азовського моря.
Деталі ураження ворожих цілей
За даними полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, цієї ночі знищено 4 "Шахеди" і 4 крилаті ракети "Калібр".
"Наші колеги повідомляли, що на півдні здійснюється певна ротація кораблів на бойовому чергуванні. От власне з підводного човна цієї ночі було завдано удару чотирма "Калібрами", - розповів він під час телемарафону.
Як додав речник, чотири "Калібри" - це та кількість ракет, яку може нести цей човен.
"Ворог завдав удару і всі вони (ракети, - ред.) були знищені нашою протиповітряною обороною", - констатував Ігнат.
Так само, за його словами, в той самий час, на півдні приблизно з 01:00 до близько 03:00 також було знищено 4 БПЛА "Шахед131/136".
Атака по Україні 19 червня
Вночі, 19 червня, у південних та східних областях лунав сигнал повітряної тривоги. Про вибухи повідомляли в Одесі та Запоріжжі - повідомлялося про роботу ППО. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про пуски ракет і дронів по Україні. Пізніше стало відомо, що Одеська область була атакована ракетами "Калібр".
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