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Сили ППО знищили всі цілі під час нічної атаки по Україні

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 08:38
Сили ППО знищили всі цілі під час нічної атаки по Україні Фото: ППО знищила всі цілі, які РФ запустила під час обстрілу України 19 червня (ілюстрація/youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Силам ППО вдалося "приземлити" всі ворожі цілі, які окупанти запустили Україною під час обстрілу на понеділок, 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, уночі 19 червня 2023 року противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".

"Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, а дронів-камікадзе - Із східного узбережжя Азовського моря.

Деталі ураження ворожих цілей

За даними полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, цієї ночі знищено 4 "Шахеди" і 4 крилаті ракети "Калібр".

"Наші колеги повідомляли, що на півдні здійснюється певна ротація кораблів на бойовому чергуванні. От власне з підводного човна цієї ночі було завдано удару чотирма "Калібрами", - розповів він під час телемарафону.

Як додав речник, чотири "Калібри" - це та кількість ракет, яку може нести цей човен.

"Ворог завдав удару і всі вони (ракети, - ред.) були знищені нашою протиповітряною обороною", - констатував Ігнат.

Так само, за його словами, в той самий час, на півдні приблизно з 01:00 до близько 03:00 також було знищено 4 БПЛА "Шахед131/136".

Атака по Україні 19 червня

Вночі, 19 червня, у південних та східних областях лунав сигнал повітряної тривоги. Про вибухи повідомляли в Одесі та Запоріжжі - повідомлялося про роботу ППО. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про пуски ракет і дронів по Україні. Пізніше стало відомо, що Одеська область була атакована ракетами "Калібр".

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