В Україні оголосили повітряну тривогу, попереджають про запуски балістичних ракет

У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про застосування балістичного озброєння

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у північних, південних та східних областях зберігається загроза застосування балістичного озброєння.

Бомбардувальники Ту-22м3 летять у бік кордону з Україною

У Повітряних силах також повідомили, що чотири бомбардувальники Ту-22м3 наближаються до кордону з Україною з боку РФ зі сходу.

У Повітряних силах попередили про загрозу ударних дронів

У Повітряних силах ЗСУ також попередили про загрозу запуску ударних безпілотників у бік Чернігівської та Сумської областей.

По ситуації на 1:35, російська стратегічна авіація наближається до акваторії Азовського моря.

Обстріли окупантами України

Нагадаємо, що путінські війська не припиняють ракетний і дроновий терор мирними містами України. Лише у червні ворог кілька разів намагався атакувати з повітря територію країни із застосуванням різних типів озброєння.

Лише 20 червня війська РФ випустили Україною 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно збиті українською ППО. Крім того, загарбники також вдарили по Запоріжжю балістичними ракетами та С-300 по цивільній та сільськогосподарській інфраструктурі. Також був атакований у Львові об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого сталася пожежа.