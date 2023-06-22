ua ru
Чт, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине объявили воздушную тревогу, предупреждают о пусках баллистических ракет и БПЛА

Новина українською →
Четверг 22 июня 2023 01:15
В Украине объявили воздушную тревогу, предупреждают о пусках баллистических ракет и БПЛА Фото: в Украине объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждают о пусках баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Украине объявили воздушную тревогу, предупреждают о пусках баллистических ракет и БПЛА

В Воздушных силах ВСУ предупредили о применении баллистического вооружения

В Воздушных силах ВСУ заявили, что в северных, южных и восточных областях сохраняется угроза применения баллистического вооружения.

Бомбардировщики Ту-22м3 летят в сторону границы с Украиной

В Воздушных силах также сообщили, что четыре бомбардировщика Ту-22м3 приближаются к границе с Украиной со стороны РФ с востока.

В Воздушных силах предупредили об угрозе ударных дронов

В Воздушных силах ВСУ также предупредили об угрозе запуска ударных беспилотников в сторону Черниговской и Сумской областей.

По ситуации на 1:35, российская стратегическая авиация приближается к акватории Азовского моря.

Сообщается, что выпущенные ракеты, вероятно Х-22, держат курс на северо-запад, но он может измениться.

Обстрелы оккупантами Украины

Напомним, что путинские войска не прекращают ракетный и дроновый террор по мирным городам Украины. Только в июне враг несколько раз пытался атаковать с воздуха территорию страны с применением различных типов вооружения.

Только 20 июня войска РФ выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе, 32 из которых были успешно сбиты украинской ПВО. Кроме того, захватчики также ударили по Запорожью баллистическими ракетами и С-300 по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре. Также был атакован во Львове объект критической инфраструктуры, в результате чего произошел пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину воздушная тревога
NEWS
Последний бастион. Готова ли РФ взорвать "Крымский титан": угрозы и последствия
Последний бастион. Готова ли РФ взорвать "Крымский титан": угрозы и последствия
DAILY
Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать