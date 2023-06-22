В Украине объявили воздушную тревогу, предупреждают о пусках баллистических ракет и БПЛА
Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждают о пусках баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о применении баллистического вооружения
В Воздушных силах ВСУ заявили, что в северных, южных и восточных областях сохраняется угроза применения баллистического вооружения.
Бомбардировщики Ту-22м3 летят в сторону границы с Украиной
В Воздушных силах также сообщили, что четыре бомбардировщика Ту-22м3 приближаются к границе с Украиной со стороны РФ с востока.
В Воздушных силах предупредили об угрозе ударных дронов
В Воздушных силах ВСУ также предупредили об угрозе запуска ударных беспилотников в сторону Черниговской и Сумской областей.
По ситуации на 1:35, российская стратегическая авиация приближается к акватории Азовского моря.
Сообщается, что выпущенные ракеты, вероятно Х-22, держат курс на северо-запад, но он может измениться.
Обстрелы оккупантами Украины
Напомним, что путинские войска не прекращают ракетный и дроновый террор по мирным городам Украины. Только в июне враг несколько раз пытался атаковать с воздуха территорию страны с применением различных типов вооружения.
Только 20 июня войска РФ выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе, 32 из которых были успешно сбиты украинской ПВО. Кроме того, захватчики также ударили по Запорожью баллистическими ракетами и С-300 по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре. Также был атакован во Львове объект критической инфраструктуры, в результате чего произошел пожар.
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