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В Україні оголосили підозру росіянину, який став першим "заступником" генпрокурора "ДНР"

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 17:54
В Україні оголосили підозру росіянину, який став першим "заступником" генпрокурора "ДНР" Фото: ДБР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російський прокурор минулого року обійняв посаду "першого заступника генпрокурора "ДНР". В Україні йому заочно оголосили підозру в участі у терористичній організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного бюро розслідувань.

"Росіянин тривалий час працював в органах прокуратури Російської Федерації, згодом він вирішив піти на "підвищення" і у листопаді 2022 року добровільно вступив у терористичну організацію "ДНР" та отримав фейкову посаду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як "керівник" він бере безпосередню участь у діяльності терористичної організації, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні, переслідуванні та фізичному знищенні громадян України, а також іноземних громадян, які виступають на стороні України.

Чоловіку повідомлено про підозру в участі у терористичній організації та іншому сприянні діяльності терористичної організації.

Нагадаємо, що чоловік у ТікТок викладав інформацію про позиції Сил оборони у Черкаській області. Його затримали, оголосили підозру та справу передали до суду.

Правоохоронці виявили двох жителів Дніпропетровської області, які хотіли "приєднати" свій регіон та міста до Росії. Їм оголосили підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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