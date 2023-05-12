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У Дніпропетровській області виявили двох чоловіків, які хотіли "приєднати" регіон до РФ

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Дніпропетровська область, П'ятниця 12 травня 2023 15:15
У Дніпропетровській області виявили двох чоловіків, які хотіли "приєднати" регіон до РФ Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили двох жителів Дніпропетровської області, які хотіли "приєднати" свій регіон та міста до Росії. Їм оголосили підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Житель міста Кривий Ріг, маючи проросійські погляди, коментував публікації антиукраїнського спрямування в соціальній мережі. Він закликав розпочати озброєну боротьбу за відокремлення території Дніпропетровської області від території України", - йдеться у повідомленні.

Також мешканець міста Жовті Води в соціальних мережах розміщував коментарі із закликами про необхідність "приєднання" українських міст до складу РФ.

Експертиза встановила, що в опублікованих коментарях є заклики до вчинення умисних дій, направлених на зміну меж території України. Двом громадянам повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Нагадаємо, що СБУ затримала двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації Сил оборони у Краматорську Донецької області. Зловмисниками виявились двоє мешканців міста.

Правоохоронці виявили чотирьох жителів Херсона та Ізюма (Харківська область), які під час окупації працювали в "органах" влади РФ. Їм вже оголосили підозри у колабораційній діяльності та державній зраді.

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