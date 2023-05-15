В Украине объявили подозрение россиянину, ставшему первым "заместителем" генпрокурора "ДНР"
Российский прокурор в прошлом году вступил в должность "первого заместителя генпрокурора "ДНР". В Украине ему заочно объявили подозрение в участии в террористической организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственного бюро расследований.
"Россиянин долгое время работал в органах прокуратуры Российской Федерации, впоследствии он решил пойти на "повышение" и в ноябре 2022 года добровольно вступил в террористическую организацию "ДНР" и получил фейковую должность", - говорится в сообщении.
Как руководитель он принимает непосредственное участие в деятельности террористической организации, направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, преследовании и физическом уничтожении граждан Украины, а также иностранных граждан, выступающих на стороне Украины.
Мужчине поставлено в известность о подозрении в участии в террористической организации и другом содействии деятельности террористической организации.
Напомним, что мужчина в ТикТок публиковал информацию о позициях Сил обороны в Черкасской области. Его задержали, объявили подозрение и передали дело в суд.
Правоохранители обнаружили двух жителей Днепропетровской области, желающих "присоединить" свой регион и города к России. Им объявили подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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