В Україні оголосили масштабну тривогу: відома причина

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - зазаначили у повідомленні.

Станом на 10:25 тривогу оголошено у усіх регіонах України.

Тривога через МіГ-31К

Нагадаємо, по всій Україні оголошують повітряну тривогу при зльоті російського винищувача МіГ-31К, бо цей тип літака здатний нести гіперзвукову ракету "Кинджал".

Ракета летить зі швидкістю понад 10 тисяч км/год і може вражати цілі на відстані до 2000 км, зокрема в будь-якому регіоні України.

Через таку швидкість і малий час підльоту система ППО може не встигнути відреагувати, тому тривогу вмикають превентивно - одразу після фіксації зльоту з аеродромів у Росії.

Мешканців регіонів закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.