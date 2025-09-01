UA

В Україні оголосили масштабну тривогу: відома причина

Ілюстративне фото: росіяни підняли у повітря МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україні у понеділок, 1 вересня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - зазаначили у повідомленні.

Станом на 10:25 тривогу оголошено у усіх регіонах України.

Тривога через МіГ-31К

Нагадаємо, по всій Україні оголошують повітряну тривогу при зльоті російського винищувача МіГ-31К, бо цей тип літака здатний нести гіперзвукову ракету "Кинджал".

Ракета летить зі швидкістю понад 10 тисяч км/год і може вражати цілі на відстані до 2000 км, зокрема в будь-якому регіоні України.

Через таку швидкість і малий час підльоту система ППО може не встигнути відреагувати, тому тривогу вмикають превентивно - одразу після фіксації зльоту з аеродромів у Росії.

Мешканців регіонів закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

Атаки РФ на Україну

В ніч на 1 вересня російські окупанти випустили по Україні 86 безпілотників з шести напрямків. Більшість дронів вдалося збити, проте є влучання у шести локаціях.

Варто додати, що цього разу безпілотники запускали з північного напрямку.

Перед тим росіяни випустили по Україні 142 дрони різних типів. Повітряні сили повідомили, що зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

