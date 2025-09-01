RU

В Украине объявили масштабную тревогу: известна причина

Иллюстративное фото: россияне подняли в воздух МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украине в понедельник, 1 сентября, объявили масштабную воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - отметили в сообщении.

По состоянию на 10:25 тревога объявлена во всех регионах Украины.

Тревога из-за МиГ-31К

Напомним, по всей Украине объявляют воздушную тревогу при взлете российского истребителя МиГ-31К, потому что этот тип самолета способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Ракета летит со скоростью более 10 тысяч км/ч и может поражать цели на расстоянии до 2000 км, в том числе в любом регионе Украины.

Из-за такой скорости и малого времени подлета система ПВО может не успеть отреагировать, поэтому тревогу включают превентивно - сразу после фиксации взлета с аэродромов в России.

Жителей регионов призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

 

Атаки РФ на Украину

В ночь на 1 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 86 беспилотников с шести направлений. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадания в шести локациях.

Стоит добавить, что на этот раз беспилотники запускали с северного направления.

Перед тем россияне выпустили по Украине 142 дроны различных типов. Воздушные силы сообщили, что зафиксировали попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

