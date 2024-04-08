В Україні оголосили масштабну тривогу, попередили про зліт МіГ-31 (відбій)

Станом на 13:27 повітряну тривогу оголошено по усій території України:

Фото: в Україні оголосили масштабну тривогу, попередили про зліт МіГ-31 (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попередили про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Не перша тривога

Близько о 12:20 в Київській області, а також низці регіонів вже оголошували повітряну тривогу. Тоді ж попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході й загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. Також під час тривоги звуки вибухів лунали у Запоріжжі та Одесі.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 14:07 в Україні, окрім Донецької області, оголосили відбій повітряної тривоги.

Атака на Україну у ніч на 8 квітня

У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну:

авіаційною ракетою Х-59;

24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ.

Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА.