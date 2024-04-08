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В ЗСУ розповіли про відбиття нічної російської повітряної атаки

Понеділок 08 квітня 2024 07:25
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В ЗСУ розповіли про відбиття нічної російської повітряної атаки Фото: в ЗСУ розповіли про збиття російських ударних дронів і ракети (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники для повітряного удару по Україні цієї ночі застосували 24 дрони-камікадзе типу "Шахед", а також ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони була знищена понад половина з ударних безпілотників та авіаракета противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України та Telegram-канал Повітряних сил.

У військовому командуванні у ранковому зведенні 8 квітня розповіли, що вдалося збити 17 "Шахедів".

"Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено", - йдеться в заяві Генштабу.

Як розповіли в Повітряних силах, авіаційну ракету Х-59 росіяни запустили із повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

А "Шахеди" противник запускав із мису Чауда в Криму, районів російських Курська та Єйська.

"До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби", - передали захисники неба.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито:

  • керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області;
  • 17 ударних дронів в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

В ЗСУ розповіли про відбиття нічної російської повітряної атаки

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, ввечері у неділю, 7 квітня, російські загарбники вкотре запустили в напрямку України безпілотники Shahed. Дрони атакували південні, центральні та північні області.

Зокрема, вночі 8 квітня в Київській області оголошували тривогу через роботу Сил ППО по ворожих дронах.

Пізніше, вже вранці, в Силах оборони півдня України поінформували, що в їхній операційній зоні вдалося результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в Одеській області, 2 - у Миколаївській області та ще 1 - в Кіровоградській області.

Проте було і влучання в Одеському районі. Внаслідок чого пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі.

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